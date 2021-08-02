Главу аналитического центра в ФРГ обвинили в шпионаже в пользу Китая

Главу аналитического центра в ФРГ и его супругу обвинили в шпионаже в пользу Китая, сообщила в понедельник, 2 августа, пресс-служба генпрокуратуры Германии.

«Генеральная прокуратура предъявила обвинения в сенате высшего земельного суда Мюнхена 20 мая 2021 года против гражданки Германии и Италии Клары К. по подозрению в шпионской деятельности. Обвиняемая — супруга Клауса Л., против которого также 20 мая возбуждено дело», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, политолог Клаус Л. с 2001 года возглавлял аналитический центр, который занимался вопросами международной политики. С 2010 года его супруга помогала ему в организации работы центра. Однако в том же году, по версии следствия, во время поездки в Шанхай на супругов вышли агенты китайской разведки.

Начиная с данного периода до ноября 2019 года супруги регулярно предоставляли секретной службе Китая информацию в преддверии или после государственных визитов или международных конференций, а также по некоторым текущим вопросам. Вместе с тем уточняется, что подобные сведения они получали «благодаря многочисленным политическим контактам высокого ранга».

По информации Генпрокуратуры ФРГ, Китай оплачивал супругам поездки на соответствующие встречи с сотрудниками разведки КНР. Кроме того, они получали гонорар за свою деятельность, считает следствие.

Ранее в феврале Генеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Германии в шпионаже в пользу России. По версии обвинения, подозреваемый Йенс Ф. работал на компанию, которая занималась осмотром и ремонтом электроприборов. В частности, компания выполняла работы на территории бундестага. Как отмечалось, обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.