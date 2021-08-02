Аблязин прокомментировал серебряную медаль в опорном прыжке на ОИ

Российский гимнаст Денис Аблязин не понял, чем обосновано решение жюри присудить ему второе место в финале опорного прыжка при равных оценках с соперником из Южной Кореи. Об этом спортсмен рассказал 2 августа.

Аблязин завоевал серебро Олимпиады в опорном прыжке и принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 48-ю медаль Игр в Токио. Аналогичное с россиянином количество баллов за элементы получил Чо Хван Шин из Южной Кореи, однако он расположился выше в турнирной таблице.

«Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать», — приводит слова Аблязина «Спорт-Экспресс».

Гимнаст заверил, что очень рад результату.

«Третий мой олимпийский финал в опорном прыжке и третье «серебро». После очень серьезной травмы. Так что я очень рад!» — заявил он.

Спортсмен также призвал не поднимать шум вокруг решения судей.

В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает пятое место в медальном зачете.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — Токио-2020 — сохранено.