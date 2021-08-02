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Матыцин назвал выступление Аблязина на ОИ достойным золотой медали

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Российский гимнаст Денис Аблязин выступил на высоком уровне в финале в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио и был достоин золотой медали. Такое мнение высказал в понедельник, 2 августа, министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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«Поздравляю Дениса Аблязина с серебром в опорном прыжке, а Ангелину Мельникову — с бронзой в вольных упражнениях. Денис показал в финале выступление высочайшего уровня и заслуживал того, чтобы завоевать золото», — отметил глава Минспорта.

Матыцин также обратил внимание на то, что российский спортсмен набрал такое же количество баллов, что и гимнаст из Южной Кореи, однако стал вторым только по дополнительным критериям. Вместе с этим министр напомнил, что для Аблязина полученная медаль стала уже седьмой олимпийской наградой, завоеванной в карьере.

По результатам двух прыжков Аблязин набрал 14,783 балла и получил серебряную медаль. Первое место занял спортсмен из Южной Кореи Син Джи Хван, который показал аналогичный результат, однако победу ему засчитали из-за сложности выполнения прыжка. Третьим стал армянин Артур Давтян (14,733).

Сам Аблязин, комментируя полученное серебро, заявил, что не понял решения судей. При этом спортсмен призвал всех успокоиться на фоне заявлений о том, что у него «украли золото».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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