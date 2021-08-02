Подросток утонул во время купания в реке в Коми

Подросток утонул во время купания в устье реки Сысола в Республике Коми. Тело несовершеннолетнего обнаружили спасатели.

Трагедия произошла 30 июля в районе Заречья. Четверо подростков отправились на реку и играли на мелководье. По словам очевидцев, 15-летний подросток внезапно провалился в яму. Так как мальчик не умел плавать, он утонул на глазах товарищей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

30 июля спасатели искали тело погибшего в предполагаемом месте утопления. 31 июля мальчика нашли на дне реки в 80 м ниже по течению.

Специалисты напоминают, что игры в воде опасны. Не следует толкать кого-либо в воду, а также нырять в необорудованных местах.

Ранее сообщалось, что в Тверской области 17-летняя девушка утонула в реке Волге.