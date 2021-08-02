Соцсеть «ВКонтакте» открыла сообществам доступ к монетизации видео

Социальная сеть «ВКонтакте» открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео. Теперь администраторы групп и публичных страниц будут получать деньги за рекламу в своих роликах. Об этом 2 августа сообщается на сайте компании.

«ВКонтакте» разделит с авторами видео выручку от рекламы. На первом этапе получать доход смогут сообщества, которые участвуют в партнерской программе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авторы смогут получать отчисления с рекламы, которая демонстрируется в их видео. Чтобы присоединиться к тестированию функции, авторы роликов должны будут заполнить анкету в новом разделе «Монетизация ВКонтакте», где будут собраны все способы заработка в соцсети и возможный уровень выплат.

В разделе будет указано, как получать доход от своей деятельности на платформе с помощью партнерской программы, VK Donut, маркет-платформы, грантов, товаров, нативной рекламы, а также мини-приложений и музыки. Раздел также поможет разобраться, как подключить инструменты и какой из них подходит больше всего.

Зарабатывать больше поможет система рекомендаций, которая учитывает миллионы параметров и предлагает пользователям видеозаписи, максимально подходящие им по интересам.

Подать заявку смогут сообщества, которые публикуют оригинальные ролики «ВКонтакте» и участвуют в партнерской программе, с которой администраторы сообществ получают доход от просмотров рекламы подписчиками.

Видеозаписи могут относиться к любым темам или жанрам, однако в компании подчеркнули, что видео должны быть качественными и интересными для аудитории и не должны нарушать правил соцсети.

«ВКонтакте» представила единую платформу монетизации в конце прошлого года. Ее основой стала партнерская программа, которая пришла на замену рекламной сети сообщества. Компания регулярно предлагает новые возможности для администраторов — например, сейчас они могут в тестовом режиме публиковать клипы от имени сообщества.