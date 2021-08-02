Белорусская легкоатлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Об этом сообщил в Twitter в понедельник, 2 августа, заместитель главы министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», — говорится в сообщении.

По его словам, страна сделает всё возможное, чтобы легкоатлетка могла продолжить спортивную карьеру, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский уточнил, что Тимановская в ближайшие дни прибудет в Варшаву.

2 августа источники сообщили, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, которая отказалась возвращаться на Родину. Также известно, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции. После этого в Национальном олимпийском комитете Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам спортсменки, ее без объяснения причин доставили в аэропорт. При этом заявив, что она летит домой. Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

1 августа МОК сообщил, что белорусская легкоатлетка находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. Там также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров со спортсменкой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.