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МЧС предупредило о грозе и усилении ветра до конца суток в Москве

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В Москве 2 августа ожидаются дожди, в отдельных районах гроза и порывы ветра до 17 м/с. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет до конца суток 2 августа по городу Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям быть внимательными на дорогах, а также парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в понедельник власти Москвы рекомендовали закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в городе, пишет «Москва 24».

Также в этот день Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Отмечалось, что есть вероятность стихийных бедствий и «нанесения ущерба».

Предупреждение о жаркой погоде и температуре +30 градусов продлится до 18:00 2 августа, передает НСН. В Подмосковье также вынесено предупреждение о ветре и грозе.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди. По данным метеоролога, 2 августа может выпасть до 7 мм осадков, далее температура воздуха понизится до +25 градусов.

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