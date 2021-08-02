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Пенсионный фонд России начал перечислять выплаты семьям школьников

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Пенсионный фонд России начал перечислять выплаты по 10 тыс. рублей семьям школьников. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Минтруда.

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Выплаты в этот день произведут на 17 млн детей, обучающихся в школе, или тех, кто пойдет в нее в новом учебном году, при условии, что до 1 сентября этого года им исполнится шесть лет, передает «Российская газета».

По данным на 29 июля, ведомство получило более 12,7 млн заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. Вместе с этим в ПФР заверили, что большинство родителей получат выплаты в августе, перед началом учебного года.

В ведомстве напомнили, что подать заявление можно до 1 ноября как на портале госуслуг, так и лично, обратившись в Пенсионный фонд. Ведомство рассматривает заявления не более пяти дней, а после принятия решения в течение трех дней перечисляет деньги на счет родителей, указанный в заявлении. Доход семьи на назначение выплаты не влияет.

Как ранее напоминали в правительстве РФ, право на получение денежных средств имеют родители, усыновители, попечители и опекуны, в семьях которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет.

3 мая президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям на каждого школьника. Путин уточнил, что родители получат выплату в середине августа, чтобы успеть собрать ребенка в школу.

28 июля глава государства поручил начать выплаты не как планировалось ранее, с 16 августа, а досрочно — со 2 августа, передает «Газета.ру».

2 августа сообщалось, что Пенсионный фонд России получил с 1 июля около 2 млн заявлений на новые выплаты для нуждающихся беременных и одиноких родителей.

Постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 30 июня.

С 1 июля подать заявления на получение новых пособий могут беременные женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации и вставшие на учет в ранние сроки беременности, а также родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющие низкий доход. Размер выплат составит в среднем по стране 6350 рублей для беременных и 5650 рублей для неполных семей.

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