Власти Томска призвали организовать ремонт дорог в круглосуточном режиме

Подрядчики выполнили план по ремонту дорог в Томске на 78%. И.о. мэра города Михаил Ратнер призвал дорожников организовать работу в круглосуточном режиме.

В 2021 году контракт был заключен с четырьмя подрядчиками. Работы ведутся на девяти объектах: проспекте Ленина, улицах Социалистической, Красноармейской, Ломоносова, Белы Куна, Басандайской, Яковлева, Нахимова, а также на Богашевском тракте. Об этом пишет РИА «Томск».

Контракты предполагают, что работы должны быть завершены до конца лета. Ратнер отметил, что текущие погодные условия позволяют вести ремонт в круглосуточном режиме и без выходных. По мнению главы города, необходимо в кратчайшие сроки завершить укладку выравнивающего и верхнего слоев, а также приступить к сопутствующим работам.

На Басандайском тракте рабочие только приступили к снятию старого асфальта. Также работы не завершены на Яковлева и Красноармейской.