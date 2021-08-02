Взрыв произошел на подстанции во Владивостоке

На одной из подстанций Владивостока произошел взрыв трансформатора. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в мэрии города.

Уточняется, что речь идет о подстанции «Мингородок».

«Взорвался трансформатор, пожар локализован. На месте работают специалисты ДРСК», — сказали РЕН ТВ в управлении по вопросам ТЭК городской администрации.

Информация о количестве домов, оставшихся без света из-за происшествия, не приводится.

Согласно сообщению регионального главка МЧС России, сообщение о том, что на улице Юмашева горит трансформатор, поступили в 20.54 (13.54 мск).

«Приступив к тушению, в 21.26 (14.26 мск) огнеборцы локализовали пожар, а в 21.33(14.33 мск) — ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто пострадал. Общая площадь горения составила 50 кв. м», — указали в ведомстве.

В конце июня в Подмосковье во время проливного дождя и сильного ветра взорвался трансформатор. Инцидент произошел в Щелково. О последствиях происшествия не сообщалось. Очевидцы засняли случившееся на видео.