Мантуров назвал сроки начала выпуска первого российского электромобиля

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать до конца 2021 года. Об этом 2 августа заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Zetta — самый маленький сегодня электрический автомобиль. Сегодня завершаются его испытания, и мы рассчитываем, что до конца года его уже начнут выпускать», — отметил он в интервью РБК ТВ.

В сентябре 2020 года стало известно, что запуск первого серийного российского электромобиля City Modul 1 от Zetta отложен, из-за того что компания не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

Выпуск электромобиля должен был начаться в Тольятти в начале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса сроки запуска производства перенесли на несколько месяцев.

Машина представляет собой трехдверный хетчбэк. В базовой комплектации модель получит передний привод и аккумуляторную батарею на 180 км хода.

Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии — от розетки 220–380 Вт или от трансформатора.

Ежегодно предприятие в Тольятти планирует выпускать более 15 тыс. машин, половина из которых отправится на зарубежные рынки.

18 августа 2020 года сообщалось, что минимальная стоимость электромобиля Zetta составит 550 тыс. рублей.