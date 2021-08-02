Прямой эфир
Общество
В ГД прокомментировали расследование США о происхождении COVID-19
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Происшествия
Двоих детей нашли в захламленной мусором квартире в Ульяновске
Общество
В НИУ ВШЭ объяснили смысл графы «национальность» в паспорте
Общество
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра до конца суток в Москве
Спорт
Аблязин прокомментировал серебряную медаль в опорном прыжке на ОИ
Мир
В Киеве пообещали России «камни с неба»
Общество
Умер актер из «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская попросила CAS отменить решение об отстранении от ОИ

Мантуров назвал сроки начала выпуска первого российского электромобиля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать до конца 2021 года. Об этом 2 августа заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На подзарядку становись: электромобили смогут парковаться свободно
Парковка для электромобилей грозит обычным машинам штрафами

«Zetta — самый маленький сегодня электрический автомобиль. Сегодня завершаются его испытания, и мы рассчитываем, что до конца года его уже начнут выпускать», — отметил он в интервью РБК ТВ.

В сентябре 2020 года стало известно, что запуск первого серийного российского электромобиля City Modul 1 от Zetta отложен, из-за того что компания не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

Выпуск электромобиля должен был начаться в Тольятти в начале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса сроки запуска производства перенесли на несколько месяцев.

Машина представляет собой трехдверный хетчбэк. В базовой комплектации модель получит передний привод и аккумуляторную батарею на 180 км хода.

Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии — от розетки 220–380 Вт или от трансформатора.

Ежегодно предприятие в Тольятти планирует выпускать более 15 тыс. машин, половина из которых отправится на зарубежные рынки.

18 августа 2020 года сообщалось, что минимальная стоимость электромобиля Zetta составит 550 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021