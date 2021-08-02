Белорусский союз журналистов приостановил участие в международной федерации

Белорусский союз журналистов в понедельник, 2 августа, заявил о заморозке своего участия в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостановке контактов с ее структурами.

Свое решение организация обосновала грубым политическим вмешательством в дела республики и профессионального медиасообщества, а также «систематическим игнорированием чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов».

«Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ. Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов, Комитетом по этике и представителями всех областных объединений БСЖ», — говорится в Telegram-канале союза.

Кроме того, в качестве причин такого решения указано «отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод».

Чиновники МФЖ, как считают в Белорусском союзе журналистов, осуществляют «явно ангажированную и неконструктивную политику», а также систематически не соблюдают собственные стандарты и положения.

21 июля стало известно, что министерство юстиции Белоруссии обратилось в Верховный суд страны с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

В ведомстве отметили, что ранее за нарушение законодательства «Об общественных объединениях» БАЖ было вынесено письменное предупреждение. В установленный срок, по сведениям минюста, данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений.

12 июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики приняли решение о закрытии нескольких иностранных неправительственных организаций, работавших на территории страны, из-за деструктивного характера их деятельности.

8 июля президент республики Александр Лукашенко заявил о попытке Запада «разрушить умы» белорусов. По его словам, эта стратегия нацелена на то, чтобы посеять хаос в стране и «уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска». Как добавил глава государства, стране есть чем ответить силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных границах. С этой целью развивается военная организация государства, заключил он.

Белорусский портал «БелТа» в феврале сообщал, что у представителей БАЖ прошли обыски, поводом для которых стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в республике.

Несанкционированные протестные акции начались в Белоруссии в августе прошлого года после оглашения результатов президентских выборов, на которых победил Лукашенко. Тогда проигравшая в борьбе за главное кресло страны оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о создании в стране координационного совета по передаче власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Тихановская же покинула Белоруссию.