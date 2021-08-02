Проверку по факту загрязнения реки Лены проводят в Якутске

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства организовывают совместный рейдовый осмотр акватории реки Лены. Проверка связана с распространением в социальных сетях видео с кадрами загрязнения реки Лены нефтепродуктами в районе города Якутска и поселка Жатай.

Река Лена является объектом федерального экологического надзора, в связи с чем материалы о нарушении природоохранного законодательства будут переданы в региональное управление Росприроднадзора, сообщает ИА YakutiaMedia.

Ранее в июле парламентарии Иркутской области и Якутии вновь озаботились вопросом сохранения реки Лены и ее притоков. Проблема обсуждалась на совместном онлайн-заседании. Основная цель совместной работы депутатов двух регионов — включение мероприятий по оздоровлению Лены в нацпроект «Экология». Депутаты рассчитывают, что в рамках нацпроекта построят и реконструируют канализационно-очистные сооружения, очистят акваторию от затонувших судов, а берега от металлолома. Также проведут работы по углублению дна.