Бронзовый призер Игр-2020 Емелин назвал награду утешением

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин, выигравший бронзовую медаль в категории до 60 кг на Играх в Токио, заявил, что хотел получить золото, а его бронза является для него утешением. Об этом он рассказал журналистам 2 августа.

«Хотелось, конечно, выиграть золотую медаль. И бронза для меня как утешение. Но я рад, что мне удалось завоевать бронзовую медаль. В Республике Мордовия одна из сильнейших школ России по греко-римской борьбе», — заявил спортсмен.

Он пожелал Артему Суркову, который, как и Емелин, является чемпионом мира 2018 года, удачи.

«Я надеюсь, что он превзойдет мой результат и мы привезем домой две медали», — сказал Емелин.

Емелин стал бронзовым призером Олимпиады-2020, победив молдавского борца Виктора Чобану со счетом 12-1. Золото в этом виде спорта выиграл японец Кенихиро Фумита, который в финале победил кубинца Луиса Орта Санчеса, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 130 кг.

Спортсмен одолел борца из Чили Акоста Фернандеса. Кроме того, в понедельник россиянин Муса Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.