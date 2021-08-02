Мину времен ВОВ нашли при тушении пожара в Мурманской области

Немецкую мину времен Великой Отечественной войны нашли во время тушения пожара в гараже в Североморске (Мурманская область). Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Возгорание произошло в помещении на улице Авиаторов, огонь распространился на пять гаражей. В ходе тушения была найдена минометная мина калибра 81 мм. Снаряд не представлял опасности, так как в нем отсутствовалои взрывчатое вещество и головной взрыватель. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Боеприпас передан следственно-оперативной группе для проведения проверки.

Известно, что причиной пожара стал поджог. В качестве подозреваемого задержан 62-летний мужчина. По данным правоохранительных органов, он поссорился с соседом по гаражному кооперативу из-за ремонта. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».