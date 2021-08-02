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Территорию музея «Дома Худояровых» благоустроят в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле намерены благоустроить прилегающую к музею «Дом Худояровых» территорию. Заказчиком работ выступает Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал».

Подрядчик должен демонтировать асфальт и бортовые камни, переместить грунт, выкорчевать пни, демонтировать столбы и провода, светильники. Взамен старых элементов на территории должны появиться новые. На пешеходных дорожках и площадках установят урны и скамьи с антивандальным креплением, пишет ТагилСити.ру.

За работы готовы заплатить 2,1 млн рублей. Они получены в качестве субсидии на поддержку народных художественных промыслов «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».

Дом Худояровых располагается на улице Тагильская, 24. Работы около него планируется завершить до 31 декабря 2021 года.

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