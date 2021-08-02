Мужчина погиб от удара током при подключении счетчика под Саратовом

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели электромонтера в Красноармейске (Саратовская область). Мужчина получил удар током во время подведения проводов.

Трагедия произошла возле одного из частных домов. После установки короба и счетчика 37-летний мужчина на гидроподъемнике поднялся к столбу электропередач. В этот момент рабочего ударило током. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу в бессознательном состоянии. Вскоре мужчина скончался. Согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти стало поражение электрическим током.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

25 июля от удара током пострадали три девочки 11–14 лет в Оренбурге. Подруги забрались на вагон-цистерну, чтобы сделать фотографии, и попала в зону поражения высоковольтного кабеля.