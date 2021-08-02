Сельским учреждениям культуры в Приморье выплатят субсидии по нацпроекту

Учреждения культуры в селах Приморского края финансово поддерживают в рамках национального проекта «Культура». Как рассказали в минкультуры региона, ранее был проведен конкурс, по итогам которого были выбраны 10 организаций.

Каждой из них достанется 100 тыс. рублей, а лучшим работникам выплатят по 50 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia. Отметим, что в общей сложности в конкурсе, проводимом в рамках регионального проекта «Творческие люди», приняли участие 17 культурных сельских учреждений, такое же число человек претендовало на звание лучших сотрудников.

Информацию об объектах, которые создают в рамках национальных проектов в Приморском крае, поместили на интерактивную карту. Речь идет о спортплощадках, детских садах, дорогах и др. На карте указано, когда завершится строительство и какова стоимость объектов. В общей сложности есть около 200 маркеров — по числу возводимых объектов.