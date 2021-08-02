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Экс-президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек на допрос

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Экс-президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Бишкек, с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает в понедельник, 2 августа, «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Отмечается, что ранее Акаев был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении «Кумтор». Сам экс-президент Киргизии с 2005 года находился на территории России, где он занимался научной деятельностью. В частности, руководил лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации в НИУ ВШЭ.

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По данным ГКНБ, Акаев после того, как прибыл в Бишкек, был незамедлительно передан Межведомственной следственной группе. В настоящий момент он находится в здании ГКНБ, где проводятся следственные действия по этому уголовному делу.

Вместе с тем издание 24.kg уточняет, что экс-президент прибыл в город самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом. При этом бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов рассказал, что Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания в рамках данного уголовного дела.

Акаев был президентом Киргизии с 1991 по 2005 год и отстранен от должности в результате переворота. После этого он покинул страну и уехал в Москву, где проживал до последнего времени.

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