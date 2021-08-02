Старый мост через Омь начали демонтировать в Омске

В Омске начался демонтаж старого железнодорожного моста, перекинутого через реку Омь более 50 лет назад. К сносу конструкций приступила специальная техника.

Речь идет о сооружении, которое располагается между станциями Московская и Комбинатская в Центральном округе города. В октябре 2019 года стало известно о планах по замене моста. Стоимость проекта оценили в 2 млрд рублей, завершить работы планировалось в 2021-м, пишет ИА «Город55» со ссылкой на издание «СуперОмск».

В марте этого года завершился важный этап работ, предшествующий вводу в эксплуатацию. Также вдоль объекта были установлены шумоподавляющие экраны.

Старый мост через Омь возвели в 1955 году. В основном он занимался пропуском грузовых составов.