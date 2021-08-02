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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поделились ожиданиями от предстоящих боев

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13 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его участники рассказали о ходе тренировок и поделились ожиданиями от предстоящих боев.

Убрать за восемь минут: героем «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стал Мурат Гассиев
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Мероприятие будет включать четыре боя. В одном из поединков встретятся Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа и звезда силового экстрима Брюс Хлебников, которого в детстве называли самым сильным мальчиком России.

В пять лет Брюс, названный так в честь киноактера и мастера боевых искусств Брюса Ли, стал чемпионом России по ушу, а в шесть — победил в шоу гладиаторов, протащив «Волгу» на скорость. Будучи подростком, Брюс разбивал одним ударом несколько сложенных вместе кафельных плиток, настенные календари и книги толщиной в несколько сотен страниц, сдвигал с места многотонные трамваи, автобусы, катера и краны привязанными к ним собственными волосами.

«Я, конечно же, планирую отработать все три раунда, но у меня есть желание сделать жесткий нокаут. Но с Денисом это, конечно, сложно потому что его вырубить тяжело, но у меня удар сильнее всех, с кем он дрался», — рассказал Хлебников РЕН ТВ.

Вильданов назвал своего соперника стокилограммовой букашкой.

«Выйти и убить. Я человек ленивый, что там четыре раунда я буду с ним драться? Вышел — в голову дал и всё, поехали домой. Это секретный прием. Это новый секретный прием, который вы увидите в бою, и я его потом запатентую», — заявил он.

Еще одним событием вечера станет противостояние камерунского боксера Тайсона Дижона и россиянина Артема Тарасова. Они оба потерпели поражения в феврале, причем Тарасов проиграл Михаилу Кокляеву только по решению судей, в то время как Дижона нокаутировал Вячеслав Дацик, который, в свою очередь, также может претендовать на звание победителя «Бойцовского клуба». Дацик встретится с бойцом ММА Даниялом Эльбаевым, которому дали прозвище Т-34.

По словам Дацика, при подготовке к бою он делает упор на «жесткий нокаут», на «пробитие брони» Эльбаева.

В четвертом и главном бою предстоящего вечера сойдутся боксеры-профессионалы —россиянин Виталий Кудухов и гость с Багамских островов Александр Шерман. В перечне Кудухова уже четыре победы при нуле поражений, причем три дебютных боя он провел в один день. Шерман же является более опытным боксером, в свое время он делил ринг с легендами вроде Эвандера Холифилда.

Трансляцию турнира будет вести телеканал РЕН ТВ.

22 июля в Москве прошел турнир в рамках Международного дня бокса. Финальной встречей вечера стал бой Гассиева с Валлишем. Поединок продлился всего четыре раунда, в последнем соперник Гассиева получил череду серьезных ударов, после чего рефери остановил поединок. Победу присудили россиянину.

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