Вывески и фасады приведут к единому стилю в районе ж/д вокзала в Липецке

В Липецке завершили разработку проектно-сметной документации по капремонту фасада железнодорожного вокзала. Об этом сообщает городская администрация.

Согласно проекту, здание вокзала будет не сильно изменено — красный цвет на фасаде предлагается заменить на терракотовый. На прилегающей территории обновят асфальт и плитку, установят дополнительное освещение, выполнят озеленение, создадут зоны отдыха, пишет LipetskMedia.

Провести работы планируется в 2022 году. Городской департамент градостроительства и архитектуры также рассматривает вариант благоустройства прилегающей к привокзальной площади территории. К работе привлечены проектировщики, бизнесмены.

«Сейчас мы видим в районе площади разношерстные фризы из разных материалов и цветов, поэтому наша задача — разработать единый облик для всех помещений, начать планируем с преображения вывесок и фасадов», — отметила и.о. главного архитектора Липецка Диана Полуэктова.

По словам представителя архитектурного бюро Елены Павловой, эскизы фасадов будут разработаны в течение двух недель. Затем их постараются согласовать с предпринимателями.