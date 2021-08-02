Трое детей отравились угарным газом в Севастополе

Следственный комитет начал проверку по факту отравления троих детей угарным газом в Севастополе. Мальчики госпитализированы из частного дома.

По данным правоохранительных органов, 1 августа родители заметили, что дети пяти, семи и девяти лет испытывают недомогание. Мальчиков доставили в больницу. Врачи поставили диагноз «отравление угарным газом», пострадавшие госпитализированы. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

В доме на протяжении длительного времени работал газовый котел. Он не был официально введен в эксплуатацию.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия. Жизни и здоровью детей на текущий момент ничего не угрожает.