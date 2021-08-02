Названы самые высокооплачиваемые вакансии РФ в августе 2021 года

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России в августе 2021 года. По данным портала «Работа.ру», главе компании по производству теплового оборудования обещают платить 600 тыс. рублей в месяц. Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тыс. рублей. Техническому архитектору готовы платить до 275 тыс. рублей. На зарплату в 250 тыс. рублей может рассчитывать глава группы разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. Замыкают рейтинг по уровню зарплат дизайнер-проектировщик в камнеобрабатывающей компании, маркетолог для сети супермаркетов, столяр-краснодеревщик и жестянщик в таксомоторном парке, сообщает телеканал «Известия». Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере до 200 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.