Умер актер из сериала «Во все тяжкие»

Актер Морган Саджино Грант, снявшийся в сериале «Во все тяжкие», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил его публицист Лани Кармайкл, информирует 1 августа телеканал CNN.

Отмечается, что артист умер 28 июля. Грант являлся коренным американцем, был потомственным вождем и знахарем племени фоксов. Как указал публицист, актер «путешествовал по миру, рассказывая о своих традициях, своем опыте, своей трезвости и своей вере как уроженец США и христианин».

О причинах смерти не сообщается.

Фильмография артиста насчитывает более 60 ролей, в том числе в сериалах «Во все тяжкие», «Бесстыжие», «Лига», «Сообщество», «Американская история ужасов», «Меня зовут Эрл» и «Детектив Нэш Бриджес». Также он принял участие в таких работах, как «Одинокий рейнджер», «Нелепая шестерка», «Самый быстрый Indian» и «Властелин легенд».