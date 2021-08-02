Компьютерные томографы закупят для пяти районов Якутии

В Якутии продолжается работа по обеспечению медицинских организаций современным оборудованием. В частности, компьютерные томографы будут поставлены в Чурапчинский, Горный, Томпонский, Усть-Алданский и Намский районы.

Всего в текущем году планируется закупить 146 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Поставка оборудования будет осуществлена в 28 районных медицинских организаций, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минздрава республики. В частности, учреждения получат новые рентгеновские аппараты для флюорографии, цифровой рентгенографии и маммографии, системы для ультразвукового исследования, эндоскопическое оборудование.

Пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении стартует в России 1 ноября. Оклады будут рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Соответствующее постановление подписал в июне премьер-министр Михаил Мишустин. Пилотный проект запустят в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии.