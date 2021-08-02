Прямой эфир
Общество
В ГД прокомментировали расследование США о происхождении COVID-19
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Мир
МИД Великобритании вызвал посла Ирана из-за атаки на танкер Mercer Street
Общество
В НИУ ВШЭ объяснили смысл графы «национальность» в паспорте
Мир
Нарышкин оценил взаимодействие СВР с европейскими разведками
Мир
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Мир
В Киеве пообещали России «камни с неба»
Авто
Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России
Спорт
Матыцин заявил о недопустимости политизации Олимпиады

Компьютерные томографы закупят для пяти районов Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии продолжается работа по обеспечению медицинских организаций современным оборудованием. В частности, компьютерные томографы будут поставлены в Чурапчинский, Горный, Томпонский, Усть-Алданский и Намский районы.

Всего в текущем году планируется закупить 146 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Поставка оборудования будет осуществлена в 28 районных медицинских организаций, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минздрава республики. В частности, учреждения получат новые рентгеновские аппараты для флюорографии, цифровой рентгенографии и маммографии, системы для ультразвукового исследования, эндоскопическое оборудование.

Пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении стартует в России 1 ноября. Оклады будут рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Соответствующее постановление подписал в июне премьер-министр Михаил Мишустин. Пилотный проект запустят в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021