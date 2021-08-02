Эксперт назвал способы реанимировать смартфон после попадания в воду

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что в случае, если телефон по неосторожности попал в воду, то в первую очередь нужно снять с него чехол и положить на сухую поверхность.

Вместе с тем он уточнил, что смартфон категорически нельзя включать. Это, по словам эксперта, грозит коротким замыканием.

«Если он был до этого включен, смартфон надо выключить и достать батарею для просушки, а также SIM-карту. Сам аппарат, батарея и «симка» должны сохнуть минимум сутки», — подчеркнул Деев в беседе с «Газетой.ру» в понедельник, 2 августа.

Специалист также обратил внимание на то, что класть смартфон и его части на батарею или погружать их в рис, соль категорически нельзя.

«После просушки нужно вставить батарею, SIM-карту и попробовать включить аппарат. Если экран не отзывается и пропала чувствительность, то вариант только один — нести аппарат в сервис», — заключил эксперт.

Ранее, 14 марта, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, что человеку не следует оставлять смартфон на зарядке ночью, вместо этого лучше заряжать его перед сном заранее и потом включать режим экономии батареи. Это, по ее словам, позволит продлить жизнь аккумулятору.