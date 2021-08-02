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Банк 3D-копий экспонатов появится в Хабаровском музее имени Гродекова

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Сотрудники Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова и студенты Тихоокеанского государственного университета впервые провели работы по 3D-сканированию одного из экспонатов музея «Скульптура казака Амурского полка». В рамках проекта «Лаборатория исторической реконструкции ТОГУ» планируется создать банк виртуальных копий предметов из фондов и экспозиций, сообщает ИА AmurMedia.

«Такой банк, с одной стороны, может послужить основой для виртуальных online-выставок музея, с другой, стать базой для воссоздания высокоточных копий экспонатов с применением аддитивных технологий и технологий литья метала», — пояснил гендиректор Гродековского музея Иван Крюков.

В Хабаровске в Военно-исторический музей невозможно попасть в индивидуальном порядке, а билеты на групповую экскурсию продают только через турагентства. В администрации музея заявили, что обслуживают только группы из-за нехватки сотрудников. По словам заведующей, с 2009 года в штате только четыре сотрудника, а в здании 16 залов. В музее нет ни кассы, ни кассира.

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