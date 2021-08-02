Российский борец греко-римского стиля Семенов взял бронзу на ОИ

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов в понедельник, 2 августа, завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 130 кг.

Спортсмен одолел борца из Чили Акоста Фернандеса. Еще одно третье место занял иранец Амин Мирзазаед, который победил Риза Кайялпа из Турции, пишет «Спорт Экспресс».

Ранее в этот же день российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин также завоевал бронзу Игр, но в весовой категории до 60 кг. Он одержал победу над молдавским борцом Виктором Чобану со счетом 12:1.

Кроме того, в понедельник россиянин Муса Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Изначально Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.