МВД России не планирует включать графу «национальность» в паспорт. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве сообщили, что на данный момент проект нормативного правого акта, направленного на включение в паспорт графы «национальность», не разрабатывается.

25 июля председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов выступил с предложением включить графу «национальность» в паспорт гражданина РФ. По его словам, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

21 июля было опубликовано постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, согласно которому отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в российских паспортах по желанию.

Ранее, 16 июля, правительство сократило срок оформления российского паспорта. Отмечается, что с 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней. Срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней.

Согласно действующему положению о паспорте в РФ, документ могут получить лица в возрасте от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет — бессрочно.