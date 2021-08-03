В МВД Петербурга заявили о росте числа поддельных справок о прививках

По состоянию на конец июля петербургские полицейские возбудили как минимум 32 уголовных дела по фактам реализации поддельных документов, связанных с COVID–19. Об этом сообщает издание Деловой Петербург.

«С учетом сложившейся обстановки, вызванной пандемией, возник и существует рынок по продаже сертификатов и справок о вакцинации, о сдаче ПЦР-тестов с отрицательным результатом, об отводе от вакцинации и наличии антител к коронавирусу», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

В июле полицейские провели серию контрольных закупок, за два дня выявив пять фактов продажи поддельных меддокументов в нескольких районах города. Как правило, продавцы фальсификатов продвигали свои услуги через интернет, предлагая весь ассортимент ковидных справок и сертификатов. Средняя цена за документ — 2–2,5 тыс. рублей.

В начале июля столичные правоохранители пресекли продажу фальшивой справки о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса. Как установили эксперты, штампы и печати государственных учреждений, проставленные на справке, являются поддельными. Стоимость подделки злоумышленники оценили в 3,5 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до двух лет.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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