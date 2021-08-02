Исполнивший садовника Рамона в «Диком ангеле» актер умер от COVID-19

Итальянский актер Джино Ренни, известный российским телезрителям по роли садовника Рамона в популярном в начале 2000-х аргентинском сериале «Дикий ангел», скончался от последствий COVID-19. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает телеканал TN.

Новость о кончине 78-летнего артиста подтвердил продюсер Густаво Янкелевич.

«Удачной поездки, дорогой, настоящий друг, спутник тысячи чудесных мгновений. Я очень тебя люблю, буду скучать по тебе», — написал он в своем Twitter 1 августа.

По данным телеканала, артист попал в больницу из-за осложнений на фоне COVID-19 еще 6 июня. За несколько дней до этого он привился вторым компонентом вакцины. После госпитализации его поместили в палату интенсивной терапии. Скончался Ренни 1 августа.

Актер родился в 1943 году в итальянской Калабрии. Когда ему было три Ренни и его родители переехали в Буэнос-Айрес, где он впоследствии стал актером.

Ренни сделал успешную карьеру на национальном телевидении, а также снимался фильмах.