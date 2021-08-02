Внук рассказал о человеческих качествах Ясена Засурского

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский был светлым человеком, стремился помочь и не делил людей на хороших и плохих. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал его внук, журналист и преподаватель Иван Засурский.

«Он кредитовал людей своим прекрасным отношением, всегда пытался помочь. Никак иначе он к людям не обращался, поэтому очень удивлялся, когда сталкивался с каким-то хамством, низостью. Он, конечно, был безоружен против этого», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Также внук Засурского рассказал об отношениях с ним. Поскольку Иван является заведующим кафедрой новых медиа и теории коммуникации на журфаке, у него была возможность много времени проводить с дедушкой, что, по его мнению, являлось большой привилегией.

«Можно говорить о том, что у нас были какие-то особенные, близкие отношения. Я очень много времени проводил с ним, это большая привилегия была у меня. Но в целом Ясен Николаевич ко всем относился хорошо», — сказал он.

Он добавил, что Ясену Засурскому очень нравилось преподавать на факультете. В последнее время у него не было возможности присутствовать в здании на Моховой, но он готовился читать лекции в сентябре.

«Ему очень было интересно, что там происходит. Он никогда не забывал про факультет...Он, конечно, очень много думал о факультете, заботился о нем и многое сделал для него. Но, мне кажется, теперь уже, чтобы факультет остался таким, каким он хотел его видеть, другим тоже нужно немного поработать», — заключил он.

О смерти Засурского ранее в воскресенье сообщил его внук Иван. Президент журфака скончался на 92-м году жизни.

Прощание с Засурским пройдет 4 августа, сообщает телеканал «360». Церемония состоится на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Засурского, передает НСН.

Декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Вартанова рассказала, в свою очередь, что смерть Засурского является уходом великого учителя. Она также отметила, что Засурский умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. По словам Вартановой, «он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело».

Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков на своей странице «ВКонтакте» написал, что с именем Ясена Засурского связан каждый день жизни не только журфака, но и всей страны. По его словам, Засурский был такой же константой журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворе.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.