Белорусская спортсменка Тимановская в ближайшие дни прилетит в Варшаву

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в ближайшие дни прибудет в Варшаву. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в МИД Польши.

Ранее в этот же день сообщалось о том, что Тимановская получила польскую визу.

Также источники сообщили, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, которая отказалась возвращаться на родину. Также известно, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в Национальном олимпийском комитете Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

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