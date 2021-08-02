Нарышкин оценил взаимодействие СВР с европейскими разведками

Служба внешней разведки (СВР) России неплохо взаимодействует с разведслужбами ведущих европейских стран. Об этом заявил в понедельник, 2 августа, директор СВР Сергей Нарышкин.

«В целом я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие», – отметил Нарышкин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

В числе таких стран он перечислил Германию, Францию, Италию, Швейцарию и Австрию. Также Нарышкин уточнил, что разведслужбы среди прочего взаимодействуют по вопросам борьбы с международным терроризмом.

По словам директор СВР, ведется постоянный обмен оперативной и разведывательной информацией.

Кроме этого, Нарышкин указал на возможность добрых отношений между Соединенными Штатами и Россией, однако это требует больших усилий с обеих сторон.

Ранее, 30 июля, он также сообщал, что Россия и США продолжают обмениваться данными по борьбе с терроризмом, но это взаимодействие в настоящее время ведется менее активно, чем раньше.