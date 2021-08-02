Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже

Пассажирский автобус маршрута № 80 в Воронеже врезался в препятствие, в больницу доставлены четыре человека. Отмечается, что одной из пострадавших является 15-летняя девочка. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе водитель автобуса и три пассажира: мужчина 1945 года рождения, 15-летняя девочка и еще один мужчина, по которому нет данных. Все они доставлены в медицинской учреждение», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

Ранее в этот день сообщалось, что по меньшей мере три человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей около Парка Победы на западе Москвы.

2 августа при столкновении двух автомобилей в Октябрьском районе Новосибирска пострадали четыре человека.

Новость дополняется.