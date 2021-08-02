Республиканцы опубликовали доклад о происхождении коронавируса

Представители конгресса США от Республиканской партии провели расследование на тему происхождения COVID-19. В докладе говорится, что пандемия произошла в результате утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на распространенную членом комитета по иностранным делам Майклом Макколом третью часть расследования, которая нацелена на изучение происхождения коронавируса.

Как подчеркнул Маккол, пришло время «полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки».

«Вместо этого, как показано в этом докладе, преобладающие доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)», — сказал он.

В документе указано, что лаборатория в Ухане проводила исследования «мутаций с приобретением функции», при этом работы осуществлялись в «в небезопасных условиях».

При этом отмечается, что республиканцы составили доклад, основываясь на открытых данных и косвенных сведениях.

29 июля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США поддерживают новые исследования ВОЗ о происхождения SARS-COV-2. При этом он подчеркнул, что исследование должно быть основанным на фактах, проходить под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможную связь между пандемией коронавируса и утечкой SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Таким образом, считают журналисты Associated Press, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной».

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Пекин обвинения неоднократно опровергал, называя такую теорию клеветой и заговором.