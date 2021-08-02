Жителей Тамбовской области предупредили об ухудшении погоды

МЧС предупредило жителей Тамбовской области о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. В регионе ожидается град.

Согласно прогнозам, погода ухудшится 3 августа. Порывы ветра в регионе будут достигать 17-22 м/с во время грозы. Местами ожидаются ливни. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Жителей Тамбовской области просят не выходить из дома во время грозы. При нахождении на улице в качестве укрытия следует использовать подъезды ближайшего здания. Кроме того, во время грозы нельзя рыбачить и купаться.

Ранее сообщалось, что в Москве 2 августа объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с температурой воздуха +30 градусов. Кроме того, порывы ветра достигают 17 м/с.