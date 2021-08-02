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Грызлов назвал способ повысить результативность переговоров по Донбассу

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Возвращение в очный формат работы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе может повысить результативность переговоров. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил полпред России Борис Грызлов.

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«В конце августа запланировано очередное заседание Контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — сказал он журналистам.

26 июля представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что Киев стремится перевести переговоры контактной группы в дистанционный формат, чтобы и дальше затягивать процесс достижения договоренностей.

20 июля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что, в случае если Украина задастся целью решить ситуацию на юго-востоке страны, конфликт в Донбассе можно урегулировать в течение одного года в рамках ранее заключенных Минских соглашений.

12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву просто не нужен Донбасс. На это указывает проводимая украинскими властями политика, считает российский лидер. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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