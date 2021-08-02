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Российский борец Емелин взял бронзу на ОИ в категории до 60 кг

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Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в весовой категории до 60 кг.

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Он одержал победу над молдавским борцом Виктором Чобану из Молдавии со счетом 12:1.

В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России (ОКР), завоевавшая 12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете.

Ранее в этот же день россиянин Муса Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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