В РФ осудили пытавшегося вывезти на Украину компоненты к ЗРК агента СБУ

Суд в Республике Марий Эл приговорил гражданина Украины, работавшего на СБУ, к 3 годам и 4 месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу. Об этом сообщили в понедельник, 2 августа, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточняется, речь идет о контрабанде головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса.

«Решением Йошкар-Олинского городского суда республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В ходе следствия, как добавили в Центре, были изъяты документы, доказывающие принадлежность осужденного к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ). Фигурант пользовался подложными документами и псевдонимами, а также применял меры конспирации. Его сотрудники ФСБ задержали с поличным.

28 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил двух шпионов к 9 и 10 годам колонии за контрабанду деталей зенитно-ракетных систем С-300 для «Укроборонпрома». Так, россиянин Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями ст. 275 «Государственная измена» и ст. 276 «Шпионаж» УК России, и проговорены к девять с половиной годам и к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы соответственно.

Согласно установленным данным, Лобанов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, которые входят в состав вышеуказанных зенитно-ракетных систем. Образцы их они передавали на Украину.

В апреле текущего года гражданина Украины Александра Марченко приговорили к 10 годам заключения по делу о шпионаже за попытку вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300. Соответствующее решение принял Краснодарский краевой суд.

В конце марта в ФСБ также сообщили, что бывший футболист, гражданин Украины Василий Василенко, приговоренный в России к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, пытался передать концерну «Укроборонпром» информацию о партии зенитных ракетных комплексов C-300, а также запчасти.

Он был арестован в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). 6 июля 2020 года арест украинца был продлен уже по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).