Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила польскую визу, сообщили в МИД Польши 2 августа.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В польском МИДе отметили, что сделают всё, чтобы помочь спортсменке продолжить спортивную карьеру.

Ранее в этот день источники сообщили, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, которая отказалась возвращаться на родину. Также известно, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в Национальном олимпийском комитете Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.