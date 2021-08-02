Власти рекомендовали закрыть летние веранды в Москве из-за ухудшения погоды

Власти Москвы рекомендовали закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в городе, сообщили 2 августа в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — передает «РИА Новости».

По прогнозам синоптиков, 2 августа в столице ожидается гроза.

«Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Такая погода сохранится до 21:00 понедельника», — говорится на сайте мэра Москвы. Власти посоветовали жителям города быть внимательными и не укрываться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями.

Также в этот день Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Отмечалось, что есть вероятность стихийных бедствий и «нанесения ущерба».

Предупреждение о жаркой погоде и температуре +30 градусов продлится до 18:00 2 августа. В Подмосковье также вынесено предупреждение о ветре и грозе до 15:00.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди. По данным метеоролога, 2 августа может выпасть до 7 мм осадков, далее температура воздуха понизится до +25 градусов.