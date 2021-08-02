Прямой эфир
Мир
Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Мир
Объявленный в розыск экс-президент Киргизии Акаев прибыл в Бишкек
Общество
МВД заявило об отсутствии планов включить графу «национальность» в паспорт
Мир
Грызлов назвал способ повысить результативность переговоров по Донбассу
Мир
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Спорт
Российский гимнаст Аблязин взял серебро в опорном прыжке на ОИ
Авто
Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России
Спорт
Матыцин заявил о недопустимости политизации Олимпиады

Власти рекомендовали закрыть летние веранды в Москве из-за ухудшения погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы рекомендовали закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в городе, сообщили 2 августа в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
Ученый Александр Чернокульский — о том, каким регионам России грозят мощные наводнения, а каким — засухи из-за изменения климата

«От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — передает «РИА Новости».

По прогнозам синоптиков, 2 августа в столице ожидается гроза.

«Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Такая погода сохранится до 21:00 понедельника», — говорится на сайте мэра Москвы. Власти посоветовали жителям города быть внимательными и не укрываться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями.

Также в этот день Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Отмечалось, что есть вероятность стихийных бедствий и «нанесения ущерба».

Предупреждение о жаркой погоде и температуре +30 градусов продлится до 18:00 2 августа. В Подмосковье также вынесено предупреждение о ветре и грозе до 15:00.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди. По данным метеоролога, 2 августа может выпасть до 7 мм осадков, далее температура воздуха понизится до +25 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021