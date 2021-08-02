Свыше 1,8 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Оренбургской области

В Оренбургской области с начала года 1852 человека обратились к медикам с укусами клещей. В числе потерпевших 750 детей.

По данным Роспотребнадзора, случаи укусов зарегистрированы во всех районах Оренбуржья. наибольшее число обращений зафиксировано в Оренбурге, Бузулуке, Орске и Новотроицке. Об этом пишет 56orb.ru.

Шесть человек заразились клещевым энцефалитом. Территории высокого риска инфицирования были обработаны акарицидными препаратами. Обработки проведены в парках, скверах, зонах массового отдыха и в детских лагерях.

В минувшие выходные сообщалось о госпитализации 43 человек после укусов клещей в Иркутской области. По данным Роспотребнадзора, у семи человек подтвердился энцефалит, у девяти — боррелиоз, у семи — риккетсиоз.