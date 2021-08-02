В Турции 125 лесных пожаров взяли под контроль

За последние дни 125 лесных пожара были взяты под контроль в Турции, тушение еще семи продолжается. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

«За последние дни 125 пожаров взяты под контроль, в семи точках провинций Анталья, Мугла и Ыспарта пожары продолжаются, в их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тыс. наших сотрудников. Мы получаем помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии», — заявил Пакдемирли.

По его словам, «если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно».

Накануне сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.

Тогда же Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.