Объявленный в розыск экс-президент Киргизии Акаев прибыл в Бишкек

Первый президент Киргизии Аскар Акаев прибыл в Бишкек, откуда он бежал в 2005 году, с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор». Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Как напоминает издание, ранее в ходе расследования дела по «Кумтору» Акаева объявили в розыск. Бывший президент вместе с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности из-за коррупции при заключении соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

Уточняется, что в настоящее время Акаев доставлен в здание ГКНБ, где с ним проводятся «необходимые следственные действия в рамках уголовного дела».

При этом экс-премьер Киргизии Феликс Кулов со своей стороны сообщил, что Акаев сам принял решение приехать и дать показания в рамках указанного уголовного дела. По его данным, бывший глава государства также готов сотрудничать со следствием.

Известно, что Акаев прибыл в Бишкек самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом.

Акаев был президентом Киргизии с 1991 по 2005 год и отстранен от должности в результате переворота. После этого он покинул страну и уехал в Москву, где проживал до последнего времени.