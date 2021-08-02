Прямой эфир
Мир
Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Мир
Объявленный в розыск экс-президент Киргизии Акаев прибыл в Бишкек
Общество
МВД заявило об отсутствии планов включить графу «национальность» в паспорт
Мир
Грызлов назвал способ повысить результативность переговоров по Донбассу
Мир
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Спорт
Российский гимнаст Аблязин взял серебро в опорном прыжке на ОИ
Авто
Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России
Спорт
Матыцин заявил о недопустимости политизации Олимпиады

Объявленный в розыск экс-президент Киргизии Акаев прибыл в Бишкек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый президент Киргизии Аскар Акаев прибыл в Бишкек, откуда он бежал в 2005 году, с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор». Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Подъем переворотов: что ждет Киргизию в переходный период
К Новому году в стране планируют провести новые парламентские и президентские выборы

Как напоминает издание, ранее в ходе расследования дела по «Кумтору» Акаева объявили в розыск. Бывший президент вместе с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности из-за коррупции при заключении соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

Уточняется, что в настоящее время Акаев доставлен в здание ГКНБ, где с ним проводятся «необходимые следственные действия в рамках уголовного дела».

При этом экс-премьер Киргизии Феликс Кулов со своей стороны сообщил, что Акаев сам принял решение приехать и дать показания в рамках указанного уголовного дела. По его данным, бывший глава государства также готов сотрудничать со следствием.

Известно, что Акаев прибыл в Бишкек самолетом «Аэрофлота» вместе с сыном Илимом.

Акаев был президентом Киргизии с 1991 по 2005 год и отстранен от должности в результате переворота. После этого он покинул страну и уехал в Москву, где проживал до последнего времени.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021