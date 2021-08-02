Еще один скончался после ЧП на химкомбинате под Ростовом

Еще один рабочий скончался после ЧП на Каменском химкомбинате в Ростовской области. Число погибших выросло до шести человек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что происшествие случилось 29 июля в Каменске-Шахтинском под Ростовом-на-Дону, в цехе формования предприятия произошло возгорание, погиб человек.

2 августа также сообщалось о гибели рабочего в результате последствий пожара на предприятии.

Накануне скончались четыре сотрудника Каменского химкомбината.