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Илон Маск задумал провести спутниковый интернет по всей Великобритании

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Илон Маск намерен охватить всю Британию скоростным интернетом. По сообщениям СМИ — предприниматель построит на острове Мэн станцию связи. Новый объект будет принимать сигнал от сети Starlink, передает телеканал «Известия». Лицензию на некоторые частоты компания уже получила. Маск активно развивает свою группировку спутников связи. Планируется, что в итоге Starlink будет состоять из 12 тыс. аппаратов. А вот в другой гонке бизнесмен рискует уступить. Компания Synchron из Нью-Йорка объявила, что проведет вживление компьютерного чипа в мозг человека раньше, чем компания Nueralink, принадлежащая Маску. Власти США разрешили испытать микроконтроллер на людях. Установка чипа не требует сложных операций. Процессор меньше спичечной головки вводят в шейный сосуд, и кровоток доставляет прибор в нужное место в мозге пациента. Чип пока предназначен только для парализованных больных, и установка его здоровым людям для расширения их возможностей официально не рассматривается. СМИ узнали о планах Маска построить спутниковую станцию в Британии. По данным Telegraph, создание станции планируется на острове Мэн. Цель проекта — охватить широкополосной связью всю Великобританию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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