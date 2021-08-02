Суд приговорил к реальному сроку блогера Джаборова за пранк в метро

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Каромата Джаборова за розыгрыш с приступом коронавируса в метро. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает столичная прокуратура.

Соучастникам Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в течение трех лет каждому.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры г. Москвы приговорил Джаборова к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Исаченко, Мелехова каждого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — указано в сообщении.

При этом 30 июля прокурор потребовал приговорить блогера к четырем годам колонии.

10 февраля 2020 года Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу Джаборова. Розыгрыш, который организовал блогер, заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.

Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный «лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски».

В марте того же года Джаборов раскаялся в содеянном и попросил прощения у пассажиров метро.