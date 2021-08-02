В ФРГ на фоне ситуации с Тимановской призвали уважать права спортсменов

Германия на фоне ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской призывает власти Белоруссии уважать основные права и свободы граждан, в том числе и спортсменов. Об этом в понедельник, 2 августа, заявила в ходе брифинга представитель министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар.

«То, как обращаются с гражданским обществом в последние недели, мы регулярно осуждали. Мы резко осуждаем травлю, запугивание, в том числе независимых СМИ, гражданского общества, это включает, конечно, спортсменов. Мы призываем — тут без изменений — власти Белоруссии уважать основные демократические права, это включает свободу СМИ, свободу мнений, это включает всех граждан Белоруссии, конечно, и спортсменов», — сказала она.

Ранее в этот день стало известно, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В свою очередь, источник «РИА Новости» рассказал, что спортсменка приняла решение остаться под охраной в польском посольстве в Японии.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в Национальном олимпийском комитете Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спорстменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.